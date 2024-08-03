"القادسية" يقترب من حسم صفقتَين ثقيلتَين من الدوري الأوروبي

وأضاف: أن النادي السعودي اتّفق مع إدارة خيتافي على أن تتمّ الصفقة مقابل 14 مليون دولار، على أنْ يصل المدافع الأوروغوياني إلى السعودية في بداية الأسبوع المقبل.