"القادسية" يقترب من حسم صفقتَين ثقيلتَين من الدوري الأوروبي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات إيجابية في مفاوضات القادسية مع "إزيكويل فرنانديز" لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، و"غاستون ألفاريس سواريز" لاعب فريق خيتافى الإسباني.
وأفاد الصحفي الأرجنتيني "جيرمان غارسيا غروفا" بأن نادي القادسية أبلغ مسؤولي بوكا جونيورز بأنهم سينفّذون الشرط الجزائي في عقد "إزيكويل فرنانديز" لاعب وسط الفريق.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في "Tyc Sports" أن مسؤولي بوكا يقولون: إن الشرط الجزائي للاعب خط الوسط يبلغ 20 مليون دولار، بينما يقول السعوديون: إنهه 15 مليون دولار، ويلجأ النادى الأرجنتيني للفيفا إذا لم يتمّ دفع المبلغ المطلوب.
وأشار في حسابه الشخصى عبر منصة "إكس" إلى أن النادي السعودي سيوقّع مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لمدة 5 مواسم.
وفي سياق متصل أكّد الصحفي "سيزار لويس ميرلو" أن "غاستون ألفاريس" المستهدف من القادسية وافق على الانتقال للسعودية بعقد لمدة 4 سنوات.
وأضاف: أن النادي السعودي اتّفق مع إدارة خيتافي على أن تتمّ الصفقة مقابل 14 مليون دولار، على أنْ يصل المدافع الأوروغوياني إلى السعودية في بداية الأسبوع المقبل.
وترغب إدارة القادسية في التعاقد مع غاستون ألفاريس "24 عامًا"، إلى جانب "ناتشو فرنانديز" الذي ضمّته خلال هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد؛ لتدعيم مركز دفاع الفريق.
ونجح القادسية منذ بداية الموسم الصيفي في التعاقد مع عدد من أفضل النجوم؛ أبرزهم: "بيير إيميريك أوباميانغ، ناهيتان نانديز، جوليان كينونيس".