في الجولة 28 من دوري يلو .. الأهلي يقتنص الصدارة و"يكوي" العين في الوقت القاتل

اقتنص فريق الأهلي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً من أمام ضيفه العين ، بهدف دون مقابل أحرزه "ماركوس أمارال" عند الدقيقة 90 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين ، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.