في الجولة 28 من دوري يلو .. الأهلي يقتنص الصدارة و"يكوي" العين في الوقت القاتل

اقتنص فريق الأهلي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً من أمام ضيفه العين ، بهدف دون مقابل أحرزه "ماركوس أمارال" عند الدقيقة 90 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين ، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وبلغ الأهلي صدارة ترتيب دوري يلو ، رافعًا رصيده للنقطة 58 .
وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للأهلي من قِبل اللاعب "أمارال" عند الدقيقة 80 ، كما خرج لاعب الأهلي عبد الباسط هندي بالبطاقة الحمراء ، ولاعبا العين "ياسين حمزة وطويل الهواري" بالحمراء أيضًا.