رياضة

في الجولة 28 من دوري يلو .. الأهلي يقتنص الصدارة و"يكوي" العين في الوقت القاتل

في الجولة 28 من دوري يلو .. الأهلي يقتنص الصدارة و"يكوي" العين في الوقت القاتل
أحمد سرور
أحمد سرور

اقتنص فريق الأهلي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً من أمام ضيفه العين ، بهدف دون مقابل أحرزه "ماركوس أمارال" عند الدقيقة 90 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين ، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبلغ الأهلي صدارة ترتيب دوري يلو ، رافعًا رصيده للنقطة 58 .

وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للأهلي من قِبل اللاعب "أمارال" عند الدقيقة 80 ، كما خرج لاعب الأهلي عبد الباسط هندي بالبطاقة الحمراء ، ولاعبا العين "ياسين حمزة وطويل الهواري" بالحمراء أيضًا.

الأهلي
نادي العين

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