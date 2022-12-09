"مونديال المفاجآت".. قصص إقالة ورحيل 7 مدربين عن منتخباتهم وأغنية "حانت النهاية"!

سجلت نسخة مونديال كأس العالم 2022 في قطر نفسها كبطولة للمفاجآت، حيث شهدت المنافسات العديد من الأمور غير المتوقعة على المستوى الكروي من صعود فرق بشكل لافت وهبوط أخرى بصورة غير متوقعة، وفوز منتخبات عريقة على أخرى أكثر عراقة في كرة القدم.
ومع نهاية الدورين الأول والـ16، ودّع عدد من المنتخبات أرض البطولة، وبدأت أوراق المدربين تتساقط، لتعلن نهاية مشوارهم مع الفرق التي تولوا تدريبها خلال المنافسات، وسط غضب كبير من الجمهور الذي تلقى الصدمات بسبب الخروج المبكر أو المستوى المنخفض الذي ظهرت عليه بعض الفرق، ما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالتخلص من المدربين الذين أثبتوا فشل تجاربهم مع المنتخبات في المونديال.
لويس إنريكي
أحدث ضحايا مونديال 2022، هو لويس إنريكي، الذي أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقالته، على خلفية خروج منتخب "الماتادور"، من ثمُن نهائي مونديال قطر على يد المغرب، حيث وجّه الاتحاد الشكر إلى "إنريكي" عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.
وأخفق منتخب "لاروخا" في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، منذ التتويج باللقب في 2010.
أوليفير بيرهوف
وبعد كارثة خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم، تم الإعلان عن إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير المنتخب، ردًا على الخروج المحبط لبلاده مرة ثانية من الدور الأول للمونديال، كما حدث سابقًا في نسخة روسيا 2018.
وكان المنتخب الألماني قد ودّع البطولة بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا والفوز على كوستاريكا، حيث حلّت "الماكينات" ثالثًا في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف خلف منتخب "لا روخا"، بينما جاء الساموراي الآسيوي في الصدارة بـ6 نقاط.
روبرتو مارتينيز
وسبق "بيرهوف" في مصير الإقالة؛ بسبب مونديال قطر 2022، مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، والذي أعلن أنه سيغادر منصبه مع "الشياطين الحمر"، وذلك عقب تعادلهم سلبًا مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول، بعد حصد 4 نقاط من الفوز على كندا بهدف دون رد والخسارة من المغرب 2 - صفر وتعادل سلبي أمام كرواتيا.
وفي مؤتمر صحافي قال الإسباني "مارتينيز" إن "هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى".
باولو بينتو
وفي أعقاب الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي برباعية، ضمن منافسات دور الستة عشر، أعلن البرتغالي باولو بينتو الرحيل عن منتخب كوريا الجنوبية.
وأوضح "بينتو" في المؤتمر الصحفي الذي قال عقب المباراة: "يجب علينا التفكير في مستقبل منتخب كوريا الجنوبية وتوجيه أنظارنا له، سآخذ قسطًا من الراحة أولًا، ثم أرى ما سيحدث بعدها، وأعتز بالأعوام الأربعة التي قضيتها كمدرب للفريق".
أوتو أدو
كما أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا استقالته رسميًا من منصبه بعد وداع منافسات بطولة كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام منتخب أوروجواي، والفشل في التأهل لثمن نهائي البطولة.
وقال أوتو أدو في تصريحاته بعد المباراة ضد أوروجواي، إنه لم يعد مدربًا لمنتخب غانا بعد الآن، معلنًا رحيله عن تدريب "البلاك ستارز"، مضيفًا أنه سيعتزل بعد كأس العالم؛ حيث قال: " أرى أنا وعائلتي أن مستقبلنا في ألمانيا".
كارلوس كيروش
وأيضًا أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، رحيله عن تدريب أسود فارس، بعد توديع منافسات المونديال، والخسارة من نظيره الأمريكي بهدف للا شيء.
وقال "كيروش": "لا يوجد شيء غير أخلاقي، عندما لا تحقق أحلامك، أنا فخور بكم، ومرة أخرى كنتم رائعين داخل وخارج الملعب"، مضيفًا: "أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله هو اقتباس الأغنية القديمة التي تقول: "والآن حانت النهاية".
خيراردو مارتينو
وبعد خيبة أمله في الوصول إلى دور المجموعات، أعلن مدرب المكسيك خيراردو مارتينو استقالته، مؤكدًا أنه "المسؤول الرئيسي عن الإحباط والخيبة"، مضيفًا: "هذا مصدر حزن، لكنني أتحمل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر".
ورغم فوزها على السعودية 2-1 في آخر مباراة بالمجموعة الثالثة، خسرت المكسيك تذكرتها لدور الـ16 أمام بولندا التي تمتلك نفس النقاط (4).