"مونديال المفاجآت".. قصص إقالة ورحيل 7 مدربين عن منتخباتهم وأغنية "حانت النهاية"!

ومع نهاية الدورين الأول والـ16، ودّع عدد من المنتخبات أرض البطولة، وبدأت أوراق المدربين تتساقط، لتعلن نهاية مشوارهم مع الفرق التي تولوا تدريبها خلال المنافسات، وسط غضب كبير من الجمهور الذي تلقى الصدمات بسبب الخروج المبكر أو المستوى المنخفض الذي ظهرت عليه بعض الفرق، ما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالتخلص من المدربين الذين أثبتوا فشل تجاربهم مع المنتخبات في المونديال.