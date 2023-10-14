بحضور أكثر من 100 مدرب.. "كاسترو" يعقد محاضرة فنية ضمن برنامج التعليم المستمر

وتطرق المدرب خلال المحاضرة إلى الحديث عن عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتدريب من بينها آلية تطبيق الأفكار خلال المباريات وضرورة التدريب عليها قبل المباريات، بالإضافة إلى طرق توزيع العمل والأحمال التدريبية بين المباريات، كما قدم العديد من النصائح لمدربي الفئات السنية.