بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد بهدف عكسي في مرمى فريقه

ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) قالت فيها: "كريم بنزيما ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يسجّل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في مباراةٍ بدوري المحترفين السعودي، بعد زياد الصحفي ضد الاتفاق في ديسمبر2021".