بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد بهدف عكسي في مرمى فريقه

دخل كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد تاريخ ناديه خلال مباراة فريقه مع نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل المهاجم الفرنسي هدف التقدم لفريق الاتحاد برأسية جميلة في الدقيقة 22 قبل أن يباغت مرماه بهدف عكسي في الدقيقة 26 مهدياً هدف التعادل للتعاون.
ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) قالت فيها: "كريم بنزيما ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يسجّل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في مباراةٍ بدوري المحترفين السعودي، بعد زياد الصحفي ضد الاتفاق في ديسمبر2021".