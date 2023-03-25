"رينارد" يستدعي فواز الصقور لودية بوليفيا

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد خسر مواجهته الودية الأولى أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 2/ 1، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا.