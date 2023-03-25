"رينارد" يستدعي فواز الصقور لودية بوليفيا

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" اللاعب "فواز الصقور"؛ للانضمام إلى معسكر جدة الذي يمتد حتى الـ(28) من شهر مارس الجاري.
ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.
يُشار إلى أن الأخضر السعودي سيواجه منتخب بوليفيا يوم 28 مارس الجاري في ثاني مبارياته الودية في معسكره الحالي، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد خسر مواجهته الودية الأولى أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 2/ 1، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا.