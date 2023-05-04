الاتحاد أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة الـ25

كشف الحسابُ الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أعلى أندية الدوري استحواذًا على الكرة في الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي.
وتصدّر الاتحادُ أنديةَ الدوري السعودي كأكثر فريق استحواذًا على الكرة؛ حيث بلغت نسبة استحواذه 65.5%.
واحتلّ الاتفاقُ المركزَ الثاني في استحواذه على الكرة؛ حيث بلغت نسبته 56%، في حين احتلّ الوحدةُ المركزَ الثالث بنسبة 55.9%.
وجاء فى المركز الرابع نادي أبها بنسبة استحواذ بلغت 55.4%، يليه الباطنُ بالمركز الخامس بنسبة بلغت نحو 54.4%.
ويحتلّ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الاتحادُ، برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
بينما يقع الشباب في المركز الثالث، ولديه 53 نقطة، يليه الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة.