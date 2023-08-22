الهلال يبدأ تحضيراته لملاقاة الرائد.. ونيمار وتمبكتي يواصلان التأهيل

من جهة ثانية واصل النجم البرازيلي "نيمار جونيور" مساء اليوم برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً، فيما تواجد المنضم حديثاً "حسان تمبكتي" في مقر الهلال، حيث واصل برنامجه التأهيلي؛ بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.