الهلال يبدأ تحضيراته لملاقاة الرائد.. ونيمار وتمبكتي يواصلان التأهيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة نظيره الرائد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجانبين اللياقي والفني
وتخلل المران: تدريبات لياقية ، و تطبيقات تكتيكية ، ومناورة فنية على جزء من الملعب.
من جهة ثانية واصل النجم البرازيلي "نيمار جونيور" مساء اليوم برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً، فيما تواجد المنضم حديثاً "حسان تمبكتي" في مقر الهلال، حيث واصل برنامجه التأهيلي؛ بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.
ويؤدي الفريق مساء الغد مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة الرائد مساء يوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.