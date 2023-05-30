تقارير تكشف آخر تطوّرات مستقبل "ميسي" مع باريس.. القرار جاهز

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الدوري الأمريكي ليس احتمالًا جذّابًا لميسي؛ لكونه ليس بطولة كبيرة، إلا أن كوبا أمريكا ستُلعب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024، وبعد ذلك ستستضيف كأس العالم مع المكسيك وكندا في 2026؛ مما يجعله خيارًا محتملًا.