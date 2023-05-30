تقارير تكشف آخر تطوّرات مستقبل "ميسي" مع باريس.. القرار جاهز

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في انتقالات مدربي ولاعبي كرة القدم، عن آخر تطورات مستقبل أسطورة الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المقرّر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.
وقال الصحفي الإيطالي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ليونيل ميسي يريد اتخاذَ قرار بشأن مستقبله في الأيام المقبلة".
وأضاف: "من غير الواضح أن يعلن ميسي ناديه الجديد في غضون أيام قليلة، لكنه يريد اختيار النادي المستقبلي في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "لا يوجد عرض رسمي من برشلونة حتى الآن؛ بسبب قواعد الاتّحاد الإسباني، وبالنسبة لعرض الهلال السعودي فلا يزال كما هو منذ أبريل".
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي يسعى إلى اتّخاذ قراره بشأن مستقبله في أقرب وقت ممكن رغم عدم وجود عرض من برشلونة حتى الآن.
فيما أفادت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، بأن الدوري السعودي والأمريكي ليس الجهتين المحتملتين فقط للنجم ميسي.
وأوضحت أن ميسي تلقّى عروضًا مؤخرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الكشف عن هوية هذه الأندية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الدوري الأمريكي ليس احتمالًا جذّابًا لميسي؛ لكونه ليس بطولة كبيرة، إلا أن كوبا أمريكا ستُلعب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024، وبعد ذلك ستستضيف كأس العالم مع المكسيك وكندا في 2026؛ مما يجعله خيارًا محتملًا.