المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يستعرض استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية

تقيم وزارة الرياضة غداً عند الرابعة مساءً، المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وسيتضمن المؤتمر الحديث عن استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، وعددٍ من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.
يأتي ذلك، ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية الصحفية التي نظمتها وزارة الرياضة خلال الأسابيع الماضية، للحديث عن مستجدات القطاع الرياضي وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.