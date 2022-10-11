المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يستعرض استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية

تقيم وزارة الرياضة غداً عند الرابعة مساءً، المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.