بمشاركة 66 ناديًا.. روزنامة البلياردو والسنوكر 2023 تنطلق يناير المقبل

وسيشارك في دوري الممتاز 12 ناديًا، هي الأندية أصحاب المراكز من المركز الأول وحتى المركز الثاني عشر في بطولة دوري الأندية الذي أقيم الموسم الماضي 2022، بعد أن شارك فيه 48 ناديًا والأندية، هي "مضر، القادسية، ضمك، الفتح، الشباب، الهلال، الاتحاد، القلعة، الزلفي، أحد، وج، الاتفاق"، وسيتم هبوط ناديين للدرجة الأولى مع نهاية الموسم.