"تيتي" يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي "الهلال"

كشفت صحيفة "O Dia" البرازيلية أنه من المتوقع أن يتولى المدرب "تيتي" القيادة الفنية لنادي الهلال، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي غادر الفريق لأسباب عائلية.
ووفقًا للصحيفة البرازيلية، فإن المدرب وافق على مناقشة العرض المقدم له من الهلال، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وتأكيدًا على خبر الصحيفة البرازيلية، أفاد الصحفي "أحمد الجدي" عبر برنامج "صدى الملاعب" بأن المدرب "تيتي" موجود مع وكيل أعماله وعائلته في الرياض؛ لإكمال آخر المفاوضات والتوقيع مع الهلال".
ورحل المدرب البالغ من العمر 61 عامًا عن منتخب البرازيل، الذي تولى تدريبه في 2016، عقب نهاية كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.