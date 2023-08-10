خلال الموسم الصيفي الجاري.. الأهلي في مفاوضات لضم التركي ديميرال ميريح لاعب أتلانتا الإيطالي

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع التركي ديميرال ميريح، لاعب أتلانتا الإيطالي، خلال الموسم الصيفي الجاري.
ووفقًا لما نشره الصحفي الذي يعمل في "footmercato" فإن المحادثات جارية بين الطرفين، في محاولة لحصول النادي السعودي على خدمات اللاعب التركي، خلال الموسم الجديد.
وأشار أيضًا الصحفي إلى أن الأهلي يجري حاليًا محادثات متقدمة مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي، ومن المتوقع أن تختتم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن اللاعب البولندي صاحب الـ29 عامًا، قد أعطى موافقته على الانضمام للأهلي، واللعب بالدوري السعودي .
يلعب ديميرال ميريح البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أتلانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018.