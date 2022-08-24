الأخضر الشاب يواجه البحرين وديًا.. تحضيرًا لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.