الأخضر الشاب يواجه البحرين وديًا.. تحضيرًا لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
ويحلّ "الأخضر" في تمام السابعة مساءً، ضيفًا على منتخب البحرين، على ملعب نادي النجمة البحريني.
ميدانيًا، واصل المنتخب السعودي اليوم الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على إجراء تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنطقة الشرقية ستستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر، التي تضم الأخضر وإلى جانبه منتخبات الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان.