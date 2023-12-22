ثأر لنفسه بثلاثية في مرمى الاتفاق.. النصر يواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم زحفه نحو صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن تجاوز عقبة ضيفه الاتفاق بنتيجة 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف أحرزه "تيليس" في الدقيقة الـ43 من تسديدة رائعة على الطائر من خارج الصندوق الاتفاقي.
وفي الشوط الثاني أضاف لاعب النصر "بيروزفيتش" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ59، كما حضر هداف الدوري قائد النصر " كريستيانو رونالدو" بالهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ73 (بلغ الهدف الـ17).
وسجل محمد الكويكبي حضوره بهدف التقليص الوحيد للاتفاق في الدقيقة الـ85.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الـ40 في المركز الثاني خلف الهلال، وبقي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.