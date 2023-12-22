ثأر لنفسه بثلاثية في مرمى الاتفاق.. النصر يواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم زحفه نحو صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن تجاوز عقبة ضيفه الاتفاق بنتيجة 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.