"كو" و"أناناروكارن" في الصدارة مع ختام منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية للقولف

وقالت الهندية "أشوك" التي تُقدم مستويات قوية في الفترة الأخيرة بعد أن حصلت على لقب بطولة كينيا وحصولها على المركز الثالث في بطولة المغرب: "حصلت على بعض الوقت للراحة قبل انطلاق الموسم، كما تمكّنت من التدرب لفترة أطول مقارنة بما اعتدت عليه، وهو ما ساهم في اعتقادي بتقديمي لهذا الأداء حتى الآن. وأظن أنها رابع زيارة لي إلى هنا؛ لذا أعتقد أيضًا بأني اعتدت على ملعب رويال غرينز وأشعر فيه بالراحة بشكل أكبر. لم تكن بدايتي مثالية، ولكني نجحت في تعويض الضربات من خلال الحصول على نتيجة مساوية للمعدل عندما ساءت الأمور. وكان يومًا جميلًا، ولكن ما زالت هناك 3 جولات إضافية، وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد".