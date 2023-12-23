الاتحاد ينزف من جديد.. "رائد التحدي" لقنه درس الثلاثية

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نزيف النقاط؛ وذلك بعد خسارته أمام ضيفه الرائد 1/ 3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي سامي الجريس.
وخسر الاتحاد خدمات مدافعه "مدالله العليان" مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الـ12، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء، بعدها أحرز الرائد هدف السبق عن طريق كريم بركاوي في الدقيقة الـ22.
وعادل النتيجة للاتحاد "رومارينهو" في الدقيقة الـ25 بعد استثماره كرة طولية، وصلته من "كورنادو".
وفي الشوط الثاني أضاف "بركاوي" الهدف الثاني للرائد في الدقيقة الـ72 بعد تمريرة مميزة، وصلته من زميله "جوليو تفاريس".
وأنهى محمد الدوسري آمال الاتحاد في العودة للمباراة بهدف ثالث لفريقه الرائد في الوقت القاتل (د 90).
وبتلك النتيجة بلغ الرائد النقطة الـ16 في المركز الـ15، وبقي الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.