الاتحاد ينزف من جديد.. "رائد التحدي" لقنه درس الثلاثية

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نزيف النقاط؛ وذلك بعد خسارته أمام ضيفه الرائد 1/ 3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي سامي الجريس.