أيمن الحجيلي يدعم وسط الخليج حتى 2024

ومثل الحجيلي نادي العين في الموسم الماضي حيث سجل 10 أهداف في 30 جولة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى كما سبق له اللعب رفقة كل من النصر و ضمك والأنصار و شارك مع المنتخب السعودي في فئتين الأولمبي والشباب.