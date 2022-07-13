أيمن الحجيلي يدعم وسط الخليج حتى 2024

نجحت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل في التعاقد مع لاعب الوسط أيمن الحجيلي الذي سيمثل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل 2023-2023 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :"رسمياً نادي الخليج يتعاقد مع لاعب خط الوسط "أيمن الحجيلي" لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024 ".
و عبر حسين تركي إداري الفريق عن إعجابه بإمكانيات أيمن الحجيلي المساهم في إبقاء العين في دوري الأولى رغم الصعوبات التي واجهت فريقه السابق مؤكداً على أهمية استقطاب اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في المرحلة المقبلة.
ومثل الحجيلي نادي العين في الموسم الماضي حيث سجل 10 أهداف في 30 جولة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى كما سبق له اللعب رفقة كل من النصر و ضمك والأنصار و شارك مع المنتخب السعودي في فئتين الأولمبي والشباب.