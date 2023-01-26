كأس السوبر.. "الفيحاء" بات عقدة "الهلال".. أطاح به من البطولة

بات الفيحاء يمثّل عقدة جديدة لنادي الهلال وذلك بعدما حرمه للموسم الثاني على التوالي من التتويج بإحدى البطولات.
ونجح الفيحاء في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على الهلال وأطاح به خارج بطولة كأس السوبر.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بفوز الفيحاء بهدف نظيف سجله اللاعب باولينيو في شوط المباراة الأول في الدقيقة 21.
وأضاع لاعب الهلال سالم الدوسري، ركلة جزاء عند الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.
بتلك النتيجة يستعد الفيحاء للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة النصر مع الاتحاد والتي ستقام بعد قليل.