"قائمة دوريات العالم الأكثر إنفاقاً على صفقات اللاعبين".. قفزة سعودية لعرش الوصافة

كشف موقع "FIFA" عن قائمة أكثر دوريات العالم إنفاقاً على صفقات شراء اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023 / 2024.
واحتل الدوري السعودي المركز الثاني كأكثر دوريات العالم إنفاقاً على الصفقات بإجمالي 875.4 مليون دولار، بعد الدوري الإنجليزي المتصدّر الذي أنفق نحو 1.98 مليار دولار أمريكي.
وتقدّم الدوري السعودي على الدوري الفرنسي الذي أنفق نحو 859.7 مليون دولار، يليه بالمركز الرابع الدوري الألماني الذي صرف نحو 762.4 مليون دولار
واحتل المركز الخامس الدوري الايطالي الذي أنفق نحو 711.0 مليون دولار، يليه بالمركز السادس الدوري الإسباني الذي صرف نحو 405.6 مليون دولار.