"فونيس موري" لاعب النصر ينتقل لناديه الجديد "كروز أزول" المكسيكي

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة نادي النصر أبلغت فونيس بعدم رغبتها فـي استكمال عقد اللاعب مع الفريق، الذي يتبقى في عقده عامًا مع العالمي.