"فونيس موري" لاعب النصر ينتقل لناديه الجديد "كروز أزول" المكسيكي

كشفت صحيفة "bolavip" الإسبانية أن كروز أزول المكسيكى سيتمكن أخيرًا من التوقيع مع الأرجنتيني فونيس موري لاعب النصر السعودي خلال الموسم الكروي الجديد.
وقالت الصحيفة إن فونيس موري ودّع أصدقاءه في معسكر النصر، ليسافر بالفعل إلى المكسيك للانتقال إلى ناديه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الصحفي ليون ليكاندا قد صرّح سابقًا بأن كروز أزول دفع قيمة الشرط الجزائي للنصر مقابل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، حيث سيخضع للفحوص الطبية قبل أن يوقع عقده الجديد.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة نادي النصر أبلغت فونيس بعدم رغبتها فـي استكمال عقد اللاعب مع الفريق، الذي يتبقى في عقده عامًا مع العالمي.