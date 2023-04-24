الوحدة يتأهل لنهائي كأس الملك على حساب النصر

تأهَّل فريق الوحدة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك؛ وذلك عقب فوزه خارج قواعده على مضيفه النصر بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.