الوحدة يتأهل لنهائي كأس الملك على حساب النصر

تأهَّل فريق الوحدة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك؛ وذلك عقب فوزه خارج قواعده على مضيفه النصر بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
ويدين الوحدة بالفضل إلى مهاجمه الفرنسي بوغيل، صاحب هدف الوحيد في المباراة، الذي سجله بطريقة رائعة، بمقصية خلفية، فاجأت الحارس نواف العقيدي في الدقيقة الـ21 من زمن المباراة.
وأشهر الحكم الروماني رادو بيترسكو البطاقة الصفراء الثانية لمدافع الوحدة عبدالله الحافظ؛ ليكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ53.
وضرب الوحدة موعدًا في المباراة النهائية مع الهلال المتأهل على حساب الاتحاد بهدف دون رد.