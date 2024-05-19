رونالدو يحافظ على صدارة الهدافين.. والبريكان يقترب من ثنائي المقدمة

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر على صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، في ختام الجولة الـ32 من المسابقة.
ويتقدم النجم البرتغالي في الوقت الحالي نحو الصراع المحموم على لقب هداف الدوري السعودي لكرة القدم قبل جولتين على خط النهاية برصيد 33 هدفًا.
وواصل صاحب الـ39 عامًا، صيامه عن التهديف في مرمى بطل الدوري (الهلال)، بعد أن فشل في زيارة شباكه في البطولة، في المرات الثلاثة التي واجه بها أزرق العاصمة.
ويتفوق النجم البرتغالي عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش (مهاجم الهلال) بفارق 6 أهداف، بعد أن تمكن النجم الصربي من تقليص الفارق في صراع الهدافين بإحرازه هدف فريقه الوحيد في الديربي أمام النصر (1- 1).
وبقي المغربي عبدالرزاق حمدالله -مهاجم الاتحاد- في المركز الثالث برصيد 19 هدفًا، رغم غيابه عن آخر ثلاث مباريات في المسابقة؛ حيث بات مركزه مهددًا بعد أن قلص المهاجم الزامبي فاشيون سكالا -لاعب الفيحاء- الفارق معه إلى هدف واحد؛ إذ رفع رصيده إلى 18 هدفًا في المركز الرابع.
واقتراب الدولي السعودي فراس البريكان -مهاجم الأهلي- من اقتحام القائمة والوصول إلى المركز الثالث؛ حيث تفصله ثلاثة أهداف من انتزاع مركز "حمدالله"، بعد أن قاد فريقه لفوز كبير على أبها بتسجيله الهدف الأول من اللقاء الذي انتهى (5- 1).
ويُعَد "البريكان"، أكثر لاعب سعودي تسجيلًا للأهداف خلال الموسم الحالي بدوري المحترفين، وهو الأكثر مساهمة أيضًا بواقع 24 هدفًا (سجل 17، وصنع 7) في 30 لقاء شارك بها في المسابقة.
كما اقترب مهاجم أهلي جدة، من تحقيق أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد، ورفع البريكان رصيده إلى 17 هدفًا، وهي الحصيلة التهديفية ذاتها التي حققها في الموسم الماضي، وباتت فرصته كبيرة في زيادة غلته من الأهداف مع تبقي مباراتين لفريقه في الدوري.
وتَراجع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر الغائب عن المنافسة منذ الجولة 23 من المسابقة بسبب الإصابة، إلى المركز السادس برصيد 16 هدفًا، يليه جورج كيفن نكودو؛ لاعب ضمك في المركز السابع برصيد 15 هدفًا، وفي المركز الثامن يتواجد البرازيلي مالكوم، مهاجم الهلال بـ14 هدفًا.