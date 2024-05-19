رونالدو يحافظ على صدارة الهدافين.. والبريكان يقترب من ثنائي المقدمة

كما اقترب مهاجم أهلي جدة، من تحقيق أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد، ورفع البريكان رصيده إلى 17 هدفًا، وهي الحصيلة التهديفية ذاتها التي حققها في الموسم الماضي، وباتت فرصته كبيرة في زيادة غلته من الأهداف مع تبقي مباراتين لفريقه في الدوري.