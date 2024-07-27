عبر بوابة "الشباب".. لاعب فيورنتينا السابق يقترب من الدوري السعودي

أكّدت العديد من التقارير الصحفية أن الإيطالي "جياكومو بونافينتورا" لاعب فيورنتينا السابق، يقترب من أن يصبح لاعبًا بالدوري السعودي.
وقال الصحفي "نيكولا شيرا": إن صفقة انتقال "بونافينتورا" إلى نادي الشباب قد تمّت، مشيرًا إلى أن اللاعب سينتقل إلى الفريق السعودي كلاعب حرّ.
وأوضح الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أن اللاعب الإيطالي سينتقل إلى الشباب كلاعب حرّ بعقد حتى عام 2025 مقابل 4 ملايين يورو لكل عام، مع خيار التجديد لعام 2026.
وصرّح الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"؛ بأن الشباب يقترب من إتمام صفقة انتقال "بونافينتورا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"، أنّ اللاعب أعطى بالفعل موافقته على الانتقال الحرّ، وهو مستعدّ لبدء مغامرته في السعودية.
وكان قد انتهي عقد "جياكومو بونافينتورا" البالغ من العمر 35 عامًا، مع فيورنتينا في أول يوليو الجاري، بعدما انضمّ إليه فى سبتمبر 2020، قادمًا من ميلان.