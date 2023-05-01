الهلال قبل موقعة "أوراوا" في النهائي الآسيوي.. عودة "العويس" وغياب "الفرج"

وكان الهلال "وصيف العالم وكبير آسيا" تعادل مع أوراوا الياباني إيجابيًا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة الرياض، ضمن ذهاب نهائي البطولة بهدف لمثله، لكنه خسر خدمات أهم عناصره المؤثرة والمتمثلة في "الدولي" سالم الدوسري، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في تلك المواجهة، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة السبت.