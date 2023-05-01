الهلال قبل موقعة "أوراوا" في النهائي الآسيوي.. عودة "العويس" وغياب "الفرج"

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية، اليوم الاثنين، تحضيرًا لموقعة أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
ويواجه الهلال السعودي نظيره الياباني على ملعب سايتاما في العاصمة "طوكيو"، السبت المقبل في النهائي الآسيوي المرتقب.
وكان الهلال "وصيف العالم وكبير آسيا" تعادل مع أوراوا الياباني إيجابيًا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة الرياض، ضمن ذهاب نهائي البطولة بهدف لمثله، لكنه خسر خدمات أهم عناصره المؤثرة والمتمثلة في "الدولي" سالم الدوسري، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في تلك المواجهة، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة السبت.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية التي جرت اليوم على الجوانب اللياقية والفنية؛ إذ بدأها الأرجنتيني "دياز" بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الذهاب أمام أوراوا، وأدى البقية تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.
كما شهدت التدريبات مشاركة محمد العويس حارس المرمى، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، في حين خضع قائد الفريق سلمان الفرج لجلسة علاجية بمقر إقامة بعثة الفريق، بعد إصابته في عظمة الساق.