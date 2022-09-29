بـ6 لقاءات.. يدشّن الدوري الممتاز للكرة الطائرة انطلاقته

ينطلق الدوري الممتاز للكرة الطائرة بحلته الجديدة، غدًا الجمعة، وذلك من خلال إقامة مباراتين، ويتوقع أن يحظى بالكثير من الإثارة والتشويق هذا الموسم بعد الاستعدادات المبكرة للأندية والتعاقدات مع لاعبين دوليين؛ حيث تأتي تفاصيل مباريات الجولة الأولى على النحو التالي: