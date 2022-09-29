بـ6 لقاءات.. يدشّن الدوري الممتاز للكرة الطائرة انطلاقته

ينطلق الدوري الممتاز للكرة الطائرة بحلته الجديدة، غدًا الجمعة، وذلك من خلال إقامة مباراتين، ويتوقع أن يحظى بالكثير من الإثارة والتشويق هذا الموسم بعد الاستعدادات المبكرة للأندية والتعاقدات مع لاعبين دوليين؛ حيث تأتي تفاصيل مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:
في أولى مباريات الدوري يلتقي الهلال وأبها على صالة نادي الهلال بالرياض عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء أمين الطريفي حكمًا أولَ، وصالح البنية حكمًا ثانيًا، وعبد الله القحطاني مسجلًا.
ويستضيف النصر الفيصلي على صالة نادي النصر عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، وعبدالعزيز الرميحي حكمًا ثانيًا، وسلمان العمري مسجلًا.
مباريات السبت
وتقام يوم السبت مباراتان؛ الأولى يلتقي فيها الاتحاد وضمك على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء سامي أمين حكمًا أولَ، وعبد الله الوردي حكمًا ثانيًا، وعبد الله أمين مسجلًا.
ويحل اليرموك ضيفًا على الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ6 مساء، يقود اللقاء هاني سنان حكمًا أول، ومنصور القحطاني حكمًا ثانيًا، وسعد اليحيوي مسجلًا.
مباريات الأحد
وتستكمل بقية لقاءات الجولة الأولى يوم الأحد بإقامة مباراتين؛ يلتقي الابتسام والوحدة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء عبد الرحمن الدوسري حكمًا أول، وخالد الحديثي حكمًا ثانيًا، وعبد الرحمن الراجح مسجلًا.
ويلعب الترجي والخليج على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ6 مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، ومحمد الهزيم حكمًا ثانيًا، وعبد اللطيف العتيق مسجلًا.
الاتحاد السعودي يدشن الانطلاقة
يذكر أن مواجهة الأهلي واليرموك ستشهد حفلًا مبسطًا؛ إعلانًا عن تدشين النسخة الجديدة من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022- 2023، وذلك مع بطل النسخة الماضية النادي الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة.