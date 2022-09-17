استعدادًا للمغادرة إلى كرواتيا .. لاعبو الأخضر الأولمبي ينتظمون في معسكر الرياض

انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى كرواتيا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية.
ويواصل المنتخب السعودي، غدًا الأحد ، تدريباته على ملعب الملك فهد الدولي، قبل أن تغادر البعثة صباح بعد غدٍ الاثنين إلى كرواتيا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يتخلله المشاركة في الدورة الدولية الودية.
من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا اللاعب عبدالعزيز العويرضي للالتحاق بالمعسكر.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين 26 سبتمبر.