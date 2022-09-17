استعدادًا للمغادرة إلى كرواتيا .. لاعبو الأخضر الأولمبي ينتظمون في معسكر الرياض

انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى كرواتيا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.