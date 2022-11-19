موقع "إنجليزي" يُشيد بمجهود "هيرفي رينارد" مع المنتخب "السعودي" وبأداء "سالم الدوسري"

أشاد موقع "pulse.ng" بأداء ومستوى المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خلال الفترة الماضية، وكذلك بمستوى اللاعب سالم الدوسري المتألق والبارز مع الأخضر.
وقال الموقع: إن المنتخب السعودي لديه مجموعة موهوبة من اللاعبين المستعدين للمنافسة على أعلى مستوى؛ على الرغم من كونهم سيواجهون نجومًا أمثال ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.
وتابع الموقع حديثه عن المنتخب السعودي قائلًا: "قاتلت السعودية من أجل التأهل لكأس العالم في مجموعة آسيوية ضَمّت اليابان وأستراليا وعمان والصين وفيتنام، لقد أدوا أداء ممتازًا طيلة التصفيات؛ حيث احتلوا صدارة المجموعة، وكانت هناك عروض لهم لا تنسى".
وأشار الموقع إلى تأهل المملكة العربية السعودية في 6 بطولات كأس العالم؛ بما في ذلك هذه النسخة في قطر، كما تحدث عن أفضل أداء لهم في نهائيات كأس العالم في عام 1994 عندما تمكنوا من الوصول إلى دور الـ16.
وأشاد الموقع بلاعبي المنتخب قائلًا: "تشكيلة المنتخب السعودي لكأس العالم هي مزيج من الشباب والخبرة، يتصدرها الجناح الموهوب سالم الدوسري".
وقال الموقع عن "الدوسري" إنه جناح مُخادع وعينه على المرمى دائمًا، لقد سجل هدف الفوز ضد مصر، وكان واحدًا من القلائل الذين تألقوا بالفعل في كأس العالم الأخيرة في روسيا.
وعن "هيرفي رينارد" علق الموقع بأنه يمتاز بسمعة طيبة بفضل إنجازاته في إفريقيا، بعد أن عانى المنتخب السعودي مع المدرب السابق أنطونيو بيتزي؛ حيث كانت فترته مُخَيّبة للآمال حتى تمت إقالته في عام 2019.
ويواجه المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر المقبل مبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك في مونديال كأس العالم بقطر 2022.