موقع "إنجليزي" يُشيد بمجهود "هيرفي رينارد" مع المنتخب "السعودي" وبأداء "سالم الدوسري"

وأشار الموقع إلى تأهل المملكة العربية السعودية في 6 بطولات كأس العالم؛ بما في ذلك هذه النسخة في قطر، كما تحدث عن أفضل أداء لهم في نهائيات كأس العالم في عام 1994 عندما تمكنوا من الوصول إلى دور الـ16.