أخضر الناشئين يدشن استعداداته لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بعد مباراته أمس الخميس أمام منتخب الصين والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 3-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.