أخضر الناشئين يدشن استعداداته لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بعد مباراته أمس الخميس أمام منتخب الصين والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 3-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم بمقر إقامة البعثة في العاصمة بانكوك التي انتقلت إليها بعثة "الأخضر" مساء اليوم قادمةً من مدينة تشونبوري، أدّى خلالها اللاعبون تدريبات استرجاعية.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تصدر المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 برصيد 9 نقاط، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات، أستراليا، طاجيكستان، والصين.