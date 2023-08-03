بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.. الرجاء المغربي يتصدر عبر بوابة الوحدة الإماراتي

تصدر فريق الرجاء المغربي الأول لكرة القدم المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد أن كسب نظيره الوحدة الإماراتي، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب زكريا الوردي، عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بقيادة الحكم السعودي "الدولي" محمد الهويش .