بخماسية تاريخية.. الفتح يوقف "سلسلة" انتصارات الأهلي

أوقف فريق الفتح الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الأهلي بعد أن أسقطه بنتيجة 5/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرتغالي "فابيو فيريسمو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق "فيغا"، بعد استثماره عرضية زميله رياض محرز عند الدقيقة السادسة.
عادل النتيجة للفتح هدافه فراس البريكان من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ21 واضعًا الكرة على يسار الحارس "ميندي".
وفي الشوط الثاني أحرز الفتح رباعية عن طريق "زيلاريان" عند الدقيقة الـ58، وهدفين لمراد باتنا عند الدقيقتَين (الـ89، والـ3+90)، أحدهما من ركلة جزاء. وأكمل "ابن دبكة" حفلة النموذجي بهدف خامس للفتح من ركلة جزاء، بعد أن خرج لاعب الأهلي "ديميرال" بالبطاقة الحمراء.
وبتلك النتيجة تراجع الأهلي للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما بلغ الفتح النقطة الثامنة.