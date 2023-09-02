بخماسية تاريخية.. الفتح يوقف "سلسلة" انتصارات الأهلي

أوقف فريق الفتح الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الأهلي بعد أن أسقطه بنتيجة 5/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرتغالي "فابيو فيريسمو".