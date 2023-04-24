أندية "برازيلية" و"أوروبية" ترغب في التعاقد مع "إيغور كورونادو"

ويلعب إيغور كورونادو صاحب الـ30 عامًا، فى مركز الوسط الهجومي، وانضم لنادي الاتحاد السعودي فى يوليو 2021، بعقد لمدة موسمين، قبل أن تجدد إدارة أنمار الحائلي عقد صانع الألعاب في فبراير الماضي حتى صيف 2025 .