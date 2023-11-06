الكشف عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الملك .. تعرف عليها

وفي اليوم ذاته يلتقي الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضيفه التعاون عند الساعة (5:45) مساءً، في حين سيكون ديربي الرياض حاضرًا في مباريات الاثنين، الذي يجمع النصر ومضيفه الشباب على ملعب الأخير، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.