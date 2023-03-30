كأس آسيا للمنتخبات دون 17 عامًا.. الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: تايلاند، وماليزيا، ولاوس، واليمن، فيما أوقعت القرعة منتخبات: كوريا الجنوبية مع إيران، وأفغانستان، وقطر في المجموعة الثانية المثيرة، حيث فازت كل من إيران وقطر باللقب مرة واحدة في السابق.