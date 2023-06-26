مدربون كبار على رادار الأندية السعودية

وذكرت لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن أليغري تلقى عرضًا بتدريب الهلال أو أهلي جدة، وأن الراتب سيصل إلى 30 مليون يورو لكل موسم من المواسم الثلاثة في العقد، بينما لا يتجاوز راتبه في يوفنتوس مع الإضافات 9 ملايين يورو، ولم يعط المدرب لحد الآن أيّ إشارات مؤكدة لقبول العرض.