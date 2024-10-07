على هامش دورة الألعاب السعودية الثالثة ..الأكاديمية الأولمبية تنظـم "ندوة الفكر الأولمبي"

بدأت الندوة بكلمة قدمتها الرئيس التنفيذي للأكاديمية، البتول باروم، تطرق بعدها البروفيسور كونستانتينوس جورجياديس، عميد الأكاديمية الأولمبية الدولية، إلى القيم والتعليم الأولمبي، تلاها عرض قدمه الدكتور ماكيس اسيماكوبولوس، مدير الأكاديمية الأولمبية الدولية، حول تأثير الحركة الأولمبية في المجتمع والإرث الاقتصادي والاجتماعي للألعاب الأولمبية. كما تم طرح سبل التعاون الدولي بين الألعاب الأولمبية الدولية والألعاب الأولمبية السعودية، وتطور الثقافة الأولمبية في المجتمع السعودي.