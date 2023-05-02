دوري روشن.. الطائي يواصل حصد النتائج الإيجابية بثنائية الفيحاء

واصل فريق الطائي الأول لكرة القدم نتائجه الإيجابية محققاً فوزه الثاني توالياً، وهذه المرة على حساب ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل الطائي المباراة مهاجماً ومحاولاً إحراز هدف التقدم مبكراً، وهو ما تحقق بعد مرور 6 دقائق على الانطلاقة، حينما احتسب لهم الحكم عبدالرحمن السلطان ركلة جزاء بعد خطأ من سلطان مندش الذي تدخل بعنف على المهاجم محمد محسن، انبرى لتنفيذها المحترف الجزائري أمير سعيود الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش في المرة الأولى، لكن الكرة عادت إلى سعيود الذي أودعها بكل حرفية داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة.
رد الفيحاء لم يتأخر كثيراً حيث منحتهم النيران الصديقة هدف تعديل النتيجة بعد أن توغل عبدالرحمن السفري من الجانب الأيمن قبل أن يحول عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حولها متوسط ميدان الطائي ألفا سميدو بالخطأ داخل مرماه وذلك عند الدقيقة 19.
لكن اللاعب الغيني ألفا سميدو نجح في تصحيح خطئه بإعادة التقدم للطائي مجدداً بتسجيله الهدف الثاني بعد أن ارتقى فوق الجميع لعرضية أمير سعيود، ليضعها برأسه داخل شباك الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول وعلى وقع هذا الهدف انتهى الجزء الأول من المباراة.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني على الرغم من محاولات الفريقين لزيارة الشباك سواء بالنسبة لأصحاب الضيافة لزيادة غلتهم التهديفية، أو الفيحاء لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بالفوز العاشر للطائي بالمسابقة هذا الموسم.
بهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد الفيحاء عند 25 نقطة بالمركز الثاني عشر.