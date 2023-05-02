دوري روشن.. الطائي يواصل حصد النتائج الإيجابية بثنائية الفيحاء

دخل الطائي المباراة مهاجماً ومحاولاً إحراز هدف التقدم مبكراً، وهو ما تحقق بعد مرور 6 دقائق على الانطلاقة، حينما احتسب لهم الحكم عبدالرحمن السلطان ركلة جزاء بعد خطأ من سلطان مندش الذي تدخل بعنف على المهاجم محمد محسن، انبرى لتنفيذها المحترف الجزائري أمير سعيود الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش في المرة الأولى، لكن الكرة عادت إلى سعيود الذي أودعها بكل حرفية داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة.