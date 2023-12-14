دوري روشن السعودي للمحترفين: الهلال يواجه الوحدة والشباب أمام الفتح

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الرائد المباراة وهو بالمركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ضمك بالمركز السادس برصيد 24 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.
يُشارك الفتح بالمباراة وهو بالمركز السابع ولديه 24 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز الـ11 ويمتلك 17 نقطة.
تنطلق المباراة بين الهلال والوحدة في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.
يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، في حين يشارك الوحدة باللقاء وهو يمتلك 22 نقطة ويحتل المركز التاسع.