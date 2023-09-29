وزارة الرياضة تختتم مشاركتَها في القرية السعودية.. التي نظّمتها سفارة المملكة العربية السعودية في "روما"

اختُتمت اليوم الجمعة، فعالياتُ جناح وزارة الرياضة في القرية السعودية، والتي نظّمتها سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإيطالية روما.
وشهد الجناحُ استعراضًا للفعاليات العالمية التي أقامتْها الوزارة، والفرص الاستثمارية في الرياضة السعودية، وطرق تنوّعها، ودور القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في هذه المشاريع، إضافةً إلى تطوّر الكرة النسائية، والمراكز التدريبية المخصصة لهنّ، إلى جانب المشاريع المستقبلية في رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الفعالية استعراضُ البطولات التي تستعدّ المملكة لاستضافتها؛ مثل بطولة كأس آسيا 2027 للمنتخبات، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا.
الجدير بالذكر أنّ جناح الوزارة في القرية السعودية قد حظي بزياراتٍ من المهتمّين في الشأن الرياضي، والجماهير الرياضية الإيطالية، والمهتمين بالاستثمار، وطلاب الجامعات.