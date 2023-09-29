وزارة الرياضة تختتم مشاركتَها في القرية السعودية.. التي نظّمتها سفارة المملكة العربية السعودية في "روما"

وشهد الجناحُ استعراضًا للفعاليات العالمية التي أقامتْها الوزارة، والفرص الاستثمارية في الرياضة السعودية، وطرق تنوّعها، ودور القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في هذه المشاريع، إضافةً إلى تطوّر الكرة النسائية، والمراكز التدريبية المخصصة لهنّ، إلى جانب المشاريع المستقبلية في رؤية المملكة 2030.