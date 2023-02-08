صحف عالمية : "الهلال" السعودي تسبب في كابوس مزلزل للبرازيليين

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك الكثير من التوقعات بأن فلامنغو يمكن أن يقدم عرضًا جيدًا أمام النادي السعودي بطل آسيا، ولن يجد صعوبة في الفوز، ولكنّ السعوديين استغلوا الفشل في دفاع فلامنغو لافتتاح التسجيل.