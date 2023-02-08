صحف عالمية : "الهلال" السعودي تسبب في كابوس مزلزل للبرازيليين

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على فوز الهلال السعودي أمام فلامنغو البرازيلي في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب 2023.
وفاز الهلال أمس الثلاثاء، على نظيره فلامنغو في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة (3/2) ليتأهل إلى نهائي البطولة.
فقالت صحيفة "Uol" البرازيلية: "فلامنغو يقول وداعًا لحلم بطولة كأس العالم، فقد انتهى حلم فلامنغو للمرة الثانية في التاريخ أمام الهلال السعودي".
وأضافت الصحيفة أنه كان هناك الكثير من التوقعات بأن فلامنغو يمكن أن يقدم عرضًا جيدًا أمام النادي السعودي بطل آسيا، ولن يجد صعوبة في الفوز، ولكنّ السعوديين استغلوا الفشل في دفاع فلامنغو لافتتاح التسجيل.
وكتب موقع "futbolperuano" الإسباني: "الهلال إلى نهائيات كأس العالم للأندية بعد أن فاجأ فلامنغو بنتيجة (3-2)، بدا الأمر وكأنه كعكة رائعة للمنتخب الآسيوي، الذي سيطر على الاستحواذ ضد فلامنغو خلال المباراة.
وعلقت صحيفة "the sun" قائلة: "الهلال يحقق النجاح السعودي على أبطال البرازيل، ويحجز التأهل التاريخي لكأس العالم للأندية".
وأضافت أن الهلال صنع التاريخ عندما أصبح أول فريق سعودي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنغو في المغرب، من ركلتي جزاء سالم الدوسري وهجمة لوسيانو فيتو الرائعة كانت كافية ليحجز العملاق السعودي مكانه في النهائي يوم السبت.
ويلتقي الهلال مساء السبت المقبل الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.