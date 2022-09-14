في الجولة 4 من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الرائد

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بتنفيذ تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.