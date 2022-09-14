في الجولة 4 من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الرائد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك لاستضافة الاتفاق نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ4 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بتنفيذ تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل واصلت القائمة المختارة انتظامها بعد التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى قبل مواجهة الرائد عند الساعة الـ9 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.