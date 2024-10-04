بعد تأكُّد غيابه عن المباراة.. ميندي يوجِّه رسالة لجمهور الأهلي قبل الكلاسيكو أمام الهلال

وكتب الحارس السنغالي عبر حسابه على منصة (إكس) أمس الجمعة: "لقد بذلت قصارى جهدي للتعافي في أسرع وقت ممكن، والاستعداد لمباراة الغد، لكن لسوء الحظ لن أتمكن من اللعب".