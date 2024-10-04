بعد تأكُّد غيابه عن المباراة.. ميندي يوجِّه رسالة لجمهور الأهلي قبل الكلاسيكو أمام الهلال

وجَّه السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، رسالة إلى جماهير فريقه بعد تأكُّد غيابه عن قمة مواجهة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي أمام الهلال.
ويلتقي الأهلي تاسع جدول الترتيب بـ7 نقاط الهلال المتصدر بـ15 نقطة اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند تمام الساعة التاسعة مساء.
وكتب الحارس السنغالي عبر حسابه على منصة (إكس) أمس الجمعة: "لقد بذلت قصارى جهدي للتعافي في أسرع وقت ممكن، والاستعداد لمباراة الغد، لكن لسوء الحظ لن أتمكن من اللعب".
وتابع إدوارد ميندي: "أتمنى للفريق كل التوفيق غدًا".
الجدير بالذكر أن الحارس السنغالي يعاني إصابة في الكاحل؛ سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.