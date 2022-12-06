مدرب كرواتيا "زلاتكو": لاعبو فريقي على مستوى التحدي المنتظر أمام البرازيل

وقال داليتش: «البرازيل لديها ثقة بالنفس وهناك أجواء رائعة داخل الفريق وهو أمر واضح إلى جانب أن لاعبيها من الطراز الرفيع... ورغم ذلك لن نيأس. أعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه «. واختتم: «إنه منافس رائع لكن أعتقد أن بوسعنا خوض التحدي. نحتاج إلى التحلي بالذكاء. فرصة كل فريق ليست 50 في المئة، لكن نحن أيضاً لسنا خارج الترشيحات «.