دائرة الحكام: ركلة جزاء الهلال بالديربي صحيحة.. والحكم حرم الاتحاد من ضربة جزاء

أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أهم الحالات التحكيمية التي صاحبت مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت تسجيل 21 هدفاً، و218 خطأ، و34 بطاقة صفراء، و4 ركلات جزاء.
وأكدت دائرة الحكام صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لفريق الهلال في مباراة الديربي أمام النصر، وذلك لوجود احتكاك بالساق، وكان تدخل حكم الـVAR في الحالة تدخلًا صحيحًا.
وكشفت أنه كان يجب على حكم مباراة الاتحاد والتعاون احتساب ركلة جزاء للاعب الاتحاد رومارينهو عند الدقيقة 44، بسبب أن الكرة لمست يد مدافع التعاون ليتغير اتجاهها، إضافة إلى إخراج المدافع ساقه مما أدى إلى تعثر المهاجم، وكان يجب على حكم الفيديو توصية الحكم بمراجعة الحالة.
واعتبرت أن قرار حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة (90+8)، لأن هناك مخالفة لعب وفرصة محققة لتسجيل هدف وإنذار المدافع التعاون أيضاً قرار صحيح.
كما كشفت أنه تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الفتح في مباراة الشباب عند الدقيقة 39، كون الاحتكاك طبيعيًا، وقرار غير صحيح من الحكم، وكان يجب على حكم الـVAR توصية الحكم بمراجعة الحالة.
وأوضحت الدائرة أنه كان يجب على حكم مباراة الاتفاق والخليج احتساب ركلة جزاء للاتفاق عند الدقيقة 26، نتيجة رفع مدافع الخليج قدمه على رأس مهاجم فريق الخصم، على اعتبارها من الألعاب الخطرة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ركلة جزاء للخليج عند الدقيقة 41.