دائرة الحكام: ركلة جزاء الهلال بالديربي صحيحة.. والحكم حرم الاتحاد من ضربة جزاء

كما كشفت أنه تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الفتح في مباراة الشباب عند الدقيقة 39، كون الاحتكاك طبيعيًا، وقرار غير صحيح من الحكم، وكان يجب على حكم الـVAR توصية الحكم بمراجعة الحالة.