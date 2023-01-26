دوري روشن للمحترفين : الشباب في مواجهة الطائي والوحدة أمام الفتح

الشباب - الطائي

تقام المباراة (المقدمة من الجولة 18) ، بين الفريقين الجمعة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.