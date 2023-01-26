دوري روشن للمحترفين : الشباب في مواجهة الطائي والوحدة أمام الفتح

تقام اليوم الجمعة مباراتان ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم على النحو التالي:
الشباب - الطائي
تقام المباراة (المقدمة من الجولة 18) ، بين الفريقين الجمعة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
يدخل الشباب المباراة ولديه 28 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
الوحدة - الفتح
تنطلق المباراة (مؤجلة من الجولة التاسعة ) في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة باللقاء وهو بالمركز الـ12 ولديه 15 نقطة، في حين يأتي الفتح بالمركز الثامن ويمتلك 18 نقطة.