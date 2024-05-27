في ختام دوري روشن للمحترفين : التعاون يحسم المركز الرابع والشباب يعبر الفتح

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على شقيقه الاتفاق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بهدف نظيف . هدف المباراة سجله اللاعب عبد الملك العييري في الدقيقة 90.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده عند النقطة 59 فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 48.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها حسين صبياني وفيتينهو ومصعب الجوير للشباب وسجل للفتح مروان سعدان ودينايير وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب الشباب حسين صبياني.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده عند النقطة 44 فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 45.
حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مع شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها فاروق شافعي لضمك وعبدالله عبد الباسط بالخطأ في مرماه لصالح الرائد.
بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده عند النقطة 41 كما رفع الرائد رصيده عند النقطة 37.