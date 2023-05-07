الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الاتحاد .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على نادي الاتحاد 10 آلاف ريال، كما ألزمت أنطونيو مانويل دياز، المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفًا، طبقًا لما ورد في موقع الاتحاد على الإنترنت، اليوم الأحد.