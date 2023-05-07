الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الاتحاد .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على نادي الاتحاد 10 آلاف ريال، كما ألزمت أنطونيو مانويل دياز، المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفًا، طبقًا لما ورد في موقع الاتحاد على الإنترنت، اليوم الأحد.
وأوضحت اللجنة أن عقوبة النادي، لتأخر اللاعبين بالحضور في الممر الخاص باللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام التعاون، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وبيّنت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف، فيما غرمت اللجنة المعد البدني، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب.