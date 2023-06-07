صحف ومواقع عالمية تبدي اهتمامها بتوقيع كريم بنزيما للاتحاد

وأفادت شبكة "cbs sports" الأمريكية أن كريم بنزيما أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الرياضة، كشف النقاب رسمياً عن توقيعه لنادي الاتحاد، بعد 14 موسمًا مع ريال مدريد الإسباني.