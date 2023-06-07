صحف ومواقع عالمية تبدي اهتمامها بتوقيع كريم بنزيما للاتحاد
تحدثت العديد من الصحف والمواقع العالمية عن انضمام الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق، للعب في صفوف الاتحاد في الموسم الكروي الجديد .
وأعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أمس الثلاثاء تعاقده رسمياً مع بنزيما بعقد يمتد حتى موسم 2026.
فقالت صحيفة "sport" الإسبانية: " الاتحاد يعلن التعاقد مع بنزيما ،حامل الكرة الذهبية ،وحصوله على عرض ضخم بقيمة 100 مليون يورو صاف لكل موسم، وانتصر على عرض التجديد مع ريال مدريد.
وأضافت :"بنزيما وقع للاتحاد، ليضع حداً لعصره كلاعب في ريال مدريد ،بعد 14 موسماً ارتدى فيها قميص النادي الإسباني.
وكتب موقع evening" standard" :" الاتحاد يوقع مع أسطورة ريال مدريد، والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، على صفقة انتقال مجانية، بعد نهاية المطاف في إسبانيا.
وعلق موقع "footmercato" الفرنسي قائلاً: "بنزيما يوقع للاتحاد استعداداً لخوض تحد جديد مع النادي السعودي، ليقلب صفحته مع ريال مدريد، حيث سيبدأ المهاجم الفرنسي مغامرة جديدة بعيداً عن العاصمة الإسبانية.
وأفادت شبكة "cbs sports" الأمريكية أن كريم بنزيما أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الرياضة، كشف النقاب رسمياً عن توقيعه لنادي الاتحاد، بعد 14 موسمًا مع ريال مدريد الإسباني.