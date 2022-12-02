4 منتخبات في كأس العالم 2022 استعانت بحراس من دوري روشن السعودي

يأتي في مقدمتهم محمد العويس حارس نادي الهلال والمنتخب السعودي، ومنير المحمدي حارس نادي الوحدة ومنتخب المغرب الذي ساهم بشكل كبير بتأهل منتخب بلاده إلى دور ثمن النهائي بعد تألقه في مباراة بلجيكا، وأيضاً كيم سيونغ حارس مرمى نادي الشباب ومنتخب كوريا الجنوبية الذي تنتظره بعد قليل مباراة مصيرية لحسم بطاقة الترشح للدور الثاني أمام البرتغال، وديفيز أيباسي حارس فريق أبها ومنتخب الكاميرون، الذي أصبح الحارس الأول لمنتخب بلاده بعد استبعاد حارس المرمى المخضرم، أندريه أونانا، من تشكيلة الفريق المشاركة في مونديال قطر.