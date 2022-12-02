4 منتخبات في كأس العالم 2022 استعانت بحراس من دوري روشن السعودي

شهدت منافسات نهائيات كأس العالم 2022، المقامة فعالياته حالياً بدولة قطر، مشاركة أربعة حراس مرمى ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين.
يأتي في مقدمتهم محمد العويس حارس نادي الهلال والمنتخب السعودي، ومنير المحمدي حارس نادي الوحدة ومنتخب المغرب الذي ساهم بشكل كبير بتأهل منتخب بلاده إلى دور ثمن النهائي بعد تألقه في مباراة بلجيكا، وأيضاً كيم سيونغ حارس مرمى نادي الشباب ومنتخب كوريا الجنوبية الذي تنتظره بعد قليل مباراة مصيرية لحسم بطاقة الترشح للدور الثاني أمام البرتغال، وديفيز أيباسي حارس فريق أبها ومنتخب الكاميرون، الذي أصبح الحارس الأول لمنتخب بلاده بعد استبعاد حارس المرمى المخضرم، أندريه أونانا، من تشكيلة الفريق المشاركة في مونديال قطر.
كما شهد مونديال قطر، تواجد 35 لاعباً ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين، ليحل في المرتبة السابعة على مستوى دوريات العالم من خلال تمثيل وحضور لاعبيها في نهائيات كأس العالم.
وأصبح نادي الهلال السعودي سابع أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم، بالتساوي مع تشيلسي اللندني، متفوقاً على أندية أوروبية شهيرة مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي قوائم منتخبات كأس العالم 2022، حيث يشارك في مونديال قطر 163 لاعبًا من البريمرليج.
ويحل الدوري الإسباني في المرتبة الثانية لأكثر الدوريات المشاركة في المونديال بـ86 لاعبًا في المونديال، يليه الدوري الألماني بـ81لاعباً، مقابل مشاركة 70 لاعبًا من الدوري الإيطالي في البطولة.
ويتصدر دوري روشن السعودي قائمة الدوريات العربية، وبعده يأتي الدوري القطري في المركز الثامن بـ 31 لاعبًا.