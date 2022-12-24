بحضور الرئيس.. الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح "دوريًّا"

واستهل المدرب حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية. عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين، وتمارين لياقية منوعة، بإشراف مدرب اللياقة، ثم قسَّم المدرب الفريق لمجموعتين، وتم تطبيق جُمل فنية وتكتيكية في منتصف الملعب، واختُتمت التدريبات بتمارين تنفيذ الكرات الثابتة.